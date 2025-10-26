Скидки
Фигурное катание

«Первый тулуп был готов». Аделия Петросян — о возвращении четверных прыжков

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, как проходит процесс возвращения четверных прыжков, отметив, что в решении этого вопроса будет прислушиваться к советам тренера.

«Буду стараться прислушиваться к своему тренеру, наконец-то сесть в ноги, потому что это моя главная ошибка. Буду работать над этим, пока не представляю, как.

Насколько уже получается четверной тулуп? Ехала сюда — первый тулуп был готов, были вопросы по второму, а первый был достаточно стабильным. Ну, значит, в следующий раз. Скорее всего, выступлю на Гран-при в Москве», передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

