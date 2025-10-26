Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян: глупо лёд обвинять, вдруг на самом главном старте с ним будет что-то не так?

Петросян: глупо лёд обвинять, вдруг на самом главном старте с ним будет что-то не так?
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян не стала обвинять качество льда в своей ошибки в прокате произвольной программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

В ПП Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем. Однако перечисленные ошибки не помешали Петросян стать победительницей этапа (223 балла в сумме).

«Очень хочется из программы сальхов убрать. Что-то не то со льдом? Глупо лёд обвинять, с ним всегда может быть что-то не так, а вдруг на самом главном старте будет что-то не так? Вроде бы как вчера был лёд», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Live
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android