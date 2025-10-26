Петросян: глупо лёд обвинять, вдруг на самом главном старте с ним будет что-то не так?

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян не стала обвинять качество льда в своей ошибки в прокате произвольной программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.

В ПП Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем. Однако перечисленные ошибки не помешали Петросян стать победительницей этапа (223 балла в сумме).

«Очень хочется из программы сальхов убрать. Что-то не то со льдом? Глупо лёд обвинять, с ним всегда может быть что-то не так, а вдруг на самом главном старте будет что-то не так? Вроде бы как вчера был лёд», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.