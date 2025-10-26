«Ощущение, что была какая-то жесть». Петросян — о прокате на Гран-при в Магнитогорске

Двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян прокомментировала победу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 223,00 балла.
«Я всегда люблю поговорить о том, что не получается… Рада, что доборолась до конца, каждый прыжок был на борьбе. Рада, что на тройных прыжках сумела не упасть. Ехалось тяжело сегодня, не как обычно. Было что-то не то, шаталась, постоянно спотыкалась. Ощущение, что это была какая-то жесть (улыбается)», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.
