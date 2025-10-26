Скидки
«Тараканы бегали». Петросян рассказала, помогло ли ей присутствие Тутберидзе на Гран-при

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала о присутствии Этери Тутберидзе на 1-м этапе Гран-при России. Тренер Петросян пропустила первый день соревнований в Магнитогорске.

«Уверенности у меня сегодня было точно меньше, чем вчера. И программа подлиннее, и прыжок был сложнее. Этери Георгиевна сделала всё, что могла, чтобы меня настроить и вывести. Дело уже было во мне, в моей голове. Тараканы бегали, обезьянка вот так стучала (смеётся). Будем дальше как-то работать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

