Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о новой произвольной: катаю сумасшедшего композитора

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о новой произвольной: катаю сумасшедшего композитора
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова высказалась о своём прокате произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований Хуснутдинова заняла третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

«Ощущения очень положительные. Очень рада, что с первого раза смогла попасть в тройку призёров. Как собиралась после короткой программы? Знатно стрессанула в прокате, что завалилась на левый бок, из-за этого не смогла сделать хороший тройной аксель вчера. После короткой программы все ошибки проанализировала и с холодной головой выходила на произвольную, чтобы не допускать таких же ошибок.

Новую произвольную программу мне поставил Георгий Похилюк, идею также предложил он. Я катаю сумасшедшего композитора, у меня хаотичные движения. В первой части она более воинственная, во второй части я раскрепощаюсь, и в конце программы идёт энергичный ритм уже на дорожке и на спиралях», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

