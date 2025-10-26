Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о новой произвольной: катаю сумасшедшего композитора

Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова высказалась о своём прокате произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований Хуснутдинова заняла третье место.

«Ощущения очень положительные. Очень рада, что с первого раза смогла попасть в тройку призёров. Как собиралась после короткой программы? Знатно стрессанула в прокате, что завалилась на левый бок, из-за этого не смогла сделать хороший тройной аксель вчера. После короткой программы все ошибки проанализировала и с холодной головой выходила на произвольную, чтобы не допускать таких же ошибок.

Новую произвольную программу мне поставил Георгий Похилюк, идею также предложил он. Я катаю сумасшедшего композитора, у меня хаотичные движения. В первой части она более воинственная, во второй части я раскрепощаюсь, и в конце программы идёт энергичный ритм уже на дорожке и на спиралях», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.