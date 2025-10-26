Скидки
Ягудин оценил шансы Петра Гуменника на призовую тройку на ОИ-2026

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил шансы российского фигуриста Петра Гуменника в борьбе за тройку призёров на Олимпийских играх – 2026. В сентябре 2025 года Гуменник выиграл квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине (Китай), завоевав квоту на участие в Играх.

— Петя Гуменник, кажется, решил ехать на Олимпиаду с пятью четверными в произвольной…
— Другой возможности бороться за тройку на Олимпиаде нет. Но я хочу отметить, что Петей Гуменником в этом году я шокирован в позитивном смысле. Не хочу сглазить, я и не суеверный человек, поэтому с такой лёгкостью и говорю: «Я правда обескуражен тем, как он выглядит, насколько он подтянут, такой сухой, лёгкий! Другого варианта, кроме как идти на пять четверных, нет. Он может их выкатать, программы хороши. Не буду говорить, правильно ли он поступил, оставив старую программу… Старая, но на мировой арене ее и не видели. (Смеётся.) Так что там новая!

У Аделии ситуация с шансами на медаль осложнилась по сравнению с прошлым годом, у Пети — наоборот. В прошлом году говорил, что там вряд ли даже шестёрка светит, а теперь считаю, что даже тройка может быть. Плюну через все плечи на всякий случай, – приводит слова Ягудина Sport 24.

