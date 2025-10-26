Хуснутдинова рассказала, как Тутберидзе взглядом настроила её на прокат на Гран-при
Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе настроила её на прокат на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований Хуснутдинова заняла третье место.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76
«Я перешла в августе, в первый день было страшновато, но вроде всё прошло хорошо. Когда в первый раз увидела Этери Георгиевну, чуть-чуть сердце замерло. Но всё прошло хорошо, в группу влилась, у нас очень дружная атмосфера, все друг друга поддерживают.
Присутствие Этери Георгиевны за бортиком играет большую роль, я когда её увидела, чуть-чуть удивилась, но это прижало больше уверенности. Она своим взглядом настроила на хороший прокат программы», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
