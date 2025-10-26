Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хуснутдинова рассказала, как Тутберидзе взглядом настроила её на прокат на Гран-при

Хуснутдинова рассказала, как Тутберидзе взглядом настроила её на прокат на Гран-при
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе настроила её на прокат на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований Хуснутдинова заняла третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
223.00
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
206.58
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
204.76

«Я перешла в августе, в первый день было страшновато, но вроде всё прошло хорошо. Когда в первый раз увидела Этери Георгиевну, чуть-чуть сердце замерло. Но всё прошло хорошо, в группу влилась, у нас очень дружная атмосфера, все друг друга поддерживают.

Присутствие Этери Георгиевны за бортиком играет большую роль, я когда её увидела, чуть-чуть удивилась, но это прижало больше уверенности. Она своим взглядом настроила на хороший прокат программы», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Live
Кондратюку необходимо брать реванш. Отдаст ли Угожаев золото или установит рекорд? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android