Хуснутдинова рассказала, как Тутберидзе взглядом настроила её на прокат на Гран-при

Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе настроила её на прокат на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований Хуснутдинова заняла третье место.

«Я перешла в августе, в первый день было страшновато, но вроде всё прошло хорошо. Когда в первый раз увидела Этери Георгиевну, чуть-чуть сердце замерло. Но всё прошло хорошо, в группу влилась, у нас очень дружная атмосфера, все друг друга поддерживают.

Присутствие Этери Георгиевны за бортиком играет большую роль, я когда её увидела, чуть-чуть удивилась, но это прижало больше уверенности. Она своим взглядом настроила на хороший прокат программы», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.