Марк Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России с преимуществом в 0,14 балла
Поделиться
Чемпион России и Европы Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 260,58 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины. Итоговый результат:
1. Марк Кондратюк – 260.42.
2. Григорий Фёдоров — 260.28.
3. Николай Угожаев – 255.00.
4. Роман Савосин – 248.53.
5. Артём Ковалёв – 242.49.
6. Артур Даниелян – 240.69.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
16:59
-
16:59
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:35
-
16:22
-
16:21
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:14
-
16:14
-
15:58
-
15:56
-
15:07
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:24
-
14:23
-
14:18
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:01
-
14:01
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:45
-
13:41
-
13:31