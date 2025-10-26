Марк Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России с преимуществом в 0,14 балла

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла.

Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 260,58 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины. Итоговый результат:

1. Марк Кондратюк – 260.42.

2. Григорий Фёдоров — 260.28.

3. Николай Угожаев – 255.00.

4. Роман Савосин – 248.53.

5. Артём Ковалёв – 242.49.

6. Артур Даниелян – 240.69.