Кондратюк прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Магнитогорске

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк прокомментировал победу на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла.

«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу. Ещё много работы предстоит. Жаль, что сегодня я катался так, но итоговым местом доволен», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 260,58 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.