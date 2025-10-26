Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Магнитогорске

Кондратюк прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Магнитогорске
Комментарии

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк прокомментировал победу на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу. Ещё много работы предстоит. Жаль, что сегодня я катался так, но итоговым местом доволен», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 260,58 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.

Материалы по теме
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Live
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android