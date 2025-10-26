Кондратюк прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Магнитогорске
Чемпион России и Европы Марк Кондратюк прокомментировал победу на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу. Ещё много работы предстоит. Жаль, что сегодня я катался так, но итоговым местом доволен», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. Он набрал за прокат 260,58 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.
