Фёдоров рассказал, что сделал дырку на льду, которая мешала всем спортсменам кататься
Российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, что во время разминки сделал дырку во льду, из-за которой Марку Кондратюку пришлось прыгать лутц в другом месте катка. Фигуристы принимали участие в этапе Гран-при России в Магнитогорске. Кондратюк одержал победу, набрав 260,42 балла, Фёдоров стал вторым (260,28).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

Григорий Фёдоров. На шестиминутке я дырку выбил огромную во льду, думал, как бы теперь в неё не попасть.

Марк Кондратюк. Это и на меня повлияло. Я из-за этого четверной лутц прыгал в другом месте, чтобы в неё не дай бог не попасть.

Григорий Фёдоров. Значит, моя шестиминутка на всех повлияла, не только на меня, – сказали фигуристы в эфире Первого канала.

