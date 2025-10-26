Кондратюк и Фёдоров рассказали о своей дружбе и взаимной поддержке

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк и российский фигурист Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, рассказали о своей дружбе.

Кондратюк. Гриша более дисциплинированный, чем я. Я стараюсь в этом у него учиться.

Фёдоров. Мы друг друга всегда заводим. Редко когда у двоих плохое состояние, поэтому мы помогаем друг другу, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. В сумме за ГП спортсмен получил от судей 260,42 балла. Второе место по итогам двух программ занял Григорий Фёдоров. Он набрал за прокат 260,58 балла.