Фёдоров — о проигрыше 0,14 балла: всегда приятно побеждать, и сегодня тоже хотелось
20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров прокомментировал завоевание серебра на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске. Фёдоров уступил победителю соревнований Марку Кондратюку 0,14 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
«Всегда приятно побеждать, и сегодня тоже хотелось победить. Но с учётом обстоятельств, которые были на шестиминутной разминке, это хорошо. Если вкратце, то у меня не получалось ничего. Я падал с каждого прыжка. Промелькнула мысль в голове, что лимит ошибок исчерпан. Подумал, что, может быть, в прокате будет лучше», — сказал Фёдоров в эфире Первого канала.
