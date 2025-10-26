Кондратюк — о программе под «Список Шиндлера»: стоит катать её, чтобы люди помнили историю

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своей произвольной программе под музыку из фильма «Список Шиндлера».

«Мне интересно развиваться как спортсмен и фигурист, не только как человек, прыгающий на льду. Для этого логично использовать те направления, которые я не брал раньше.

Изначально когда программа ставилась, то было очень сложно. Всплывали мысли в голове, которые сложно преодолеть. Бывало пару раз, что прямо до слёз пробирало, когда я вспоминаю все события и тот же фильм. Но это того стоит. Стоит катать её, чтобы люди помнили историю, которая происходила.

Сугубо про фигурное — если я смогу справиться с эмоциями на льду, то это тоже того стоит. А короткая — это уже праздник на льду. Да, она театральная в чём-то, гиперболизированная, но в этом и фишка», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.