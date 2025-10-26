20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, как ставились его программы нового сезона после проката на Гран-при России в Магнитогорске. Фёдоров уступил победителю соревнований Марку Кондратюку 0,14 балла.

«Изначально «Зима» Вивальди ставилась под произвольную, так как я решил уйти от куражистого весёлого образа. Но я понял, что раз получилась лирика в короткой, то произвольную снова буду делать весёлую. Нельзя сказать, что это то же самое, что и в прошлом году, но всё равно похоже. Мне подходят такие образы», — сказал Фёдоров в эфире Первого канала.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины. Итоговый результат:

1. Марк Кондратюк – 260,42.

2. Григорий Фёдоров — 260,28.

3. Николай Угожаев – 255,00.