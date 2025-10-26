Скидки
Фигурное катание

«Были нецензурные высказывания в голове». Угожаев — о неудаче на Гран-при в Магнитогорске

«Были нецензурные высказывания в голове». Угожаев — о неудаче на Гран-при в Магнитогорске
Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, высказался о неудачном выступлении на этапе Гран-при России в Магнитогорске. После короткой программы он шёл на первом месте, однако проиграл произвольную и занял третье место в итоговом протоколе соревнований, набрав 255,00 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

«Первый прыжок выбил из колеи, на втором приходил в себя. Нормальное, обычное состояние рабочее. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Это было лучше, чем в прошлом году здесь, лучше, чем недавно на Панина.

В произвольной программе я принц в барочном стиле, сначала спокойный, а в конце более надменный и злой.

После первого прыжка были нецензурные высказывания в голове. На тулупе пришёл в себя, едем дальше, нужно докатывать до конца.

Как отдохну между двумя этапами? В баньку, может, схожу, здесь есть (улыбается)», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

