«Были нецензурные высказывания в голове». Угожаев — о неудаче на Гран-при в Магнитогорске

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, высказался о неудачном выступлении на этапе Гран-при России в Магнитогорске. После короткой программы он шёл на первом месте, однако проиграл произвольную и занял третье место в итоговом протоколе соревнований, набрав 255,00 балла.

«Первый прыжок выбил из колеи, на втором приходил в себя. Нормальное, обычное состояние рабочее. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Это было лучше, чем в прошлом году здесь, лучше, чем недавно на Панина.

В произвольной программе я принц в барочном стиле, сначала спокойный, а в конце более надменный и злой.

После первого прыжка были нецензурные высказывания в голове. На тулупе пришёл в себя, едем дальше, нужно докатывать до конца.

Как отдохну между двумя этапами? В баньку, может, схожу, здесь есть (улыбается)», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.