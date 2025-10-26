«Что это было?» Соколовская и Фёдоров поругались в эфире Первого канала

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров повздорил со своим тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. Фигурист изменил финальное вращение, Соколовская удивилась в эфире.

Соколовская. Скажи мне, это что было? Я первый раз вижу такое вращение.

Фёдоров. Это такое, fly было. Я покажу видео, я один раз так катал.

Соколовская. Один раз, когда меня не было?

Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.