Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Что это было?» Соколовская и Фёдоров поругались в эфире Первого канала

«Что это было?» Соколовская и Фёдоров поругались в эфире Первого канала
Комментарии

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров повздорил со своим тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026, который проходит в Магнитогорске. Фигурист изменил финальное вращение, Соколовская удивилась в эфире.

Соколовская. Скажи мне, это что было? Я первый раз вижу такое вращение.

Фёдоров. Это такое, fly было. Я покажу видео, я один раз так катал.

Соколовская. Один раз, когда меня не было?

Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России сезона-2025/2026. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.

Материалы по теме
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Live
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android