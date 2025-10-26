Григорий Фёдоров объяснил свой спор с тренером Соколовской в эфире

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров объяснил, почему спорил со своим тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске.

Фёдоров изменил финальное возвращение, что вызвало удивление у Соколовской. Григорий занял второе место в соревнованиях.

«На самом деле после чемпионата Москвы я решил поменять бедуинский на бедуинский со сменой. Я катал и показывал это. Не знаю, что случилось, но почему-то все тренеры забыли об этом. Но у меня даже есть видео, как я это делаю», — сказал Фёдоров в эфире Первого канала.