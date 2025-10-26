Скидки
Григорий Фёдоров объяснил свой спор с тренером Соколовской в эфире

Комментарии

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров объяснил, почему спорил со своим тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

Фёдоров изменил финальное возвращение, что вызвало удивление у Соколовской. Григорий занял второе место в соревнованиях.

«На самом деле после чемпионата Москвы я решил поменять бедуинский на бедуинский со сменой. Я катал и показывал это. Не знаю, что случилось, но почему-то все тренеры забыли об этом. Но у меня даже есть видео, как я это делаю», — сказал Фёдоров в эфире Первого канала.

