Григорий Фёдоров объяснил свой спор с тренером Соколовской в эфире
20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров объяснил, почему спорил со своим тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
Фёдоров изменил финальное возвращение, что вызвало удивление у Соколовской. Григорий занял второе место в соревнованиях.
«На самом деле после чемпионата Москвы я решил поменять бедуинский на бедуинский со сменой. Я катал и показывал это. Не знаю, что случилось, но почему-то все тренеры забыли об этом. Но у меня даже есть видео, как я это делаю», — сказал Фёдоров в эфире Первого канала.
