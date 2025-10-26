«Сначала была досада». Фёдоров высказался о том, что ему не хватило 0,15 балла для победы

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, какие эмоции он испытал после того, как узнал о проигрыше в 0,15 балла на этапе Гран-при России в Магнитогорске (260,28 балла). Победителем соревнований стал Марк Кондратюк, который набрал в сумме двух программ 260,42 балла.
«Я рад своей выполненной работе, рад занятому месту. Сначала досада, конечно. Увидел, что не хватило 15 сотых балла. Изначально вот думаешь, чуть-чуть не хватило, жаль. А потом начинаешь прокручивать, что сам что-то не доделал, и понимаешь, что результат закономерный.
Удовольствие было тяжело получить, потому что было очень тяжело сегодня. Но испытал облегчение в конце проката, всё, что в целом должен был, всё сделал. В голове все мысли о Красноярске, следующий этап у меня уже через неделю», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 26 октября 2025
