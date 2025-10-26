Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сначала была досада». Фёдоров высказался о том, что ему не хватило 0,15 балла для победы

«Сначала была досада». Фёдоров высказался о том, что ему не хватило 0,15 балла для победы
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, какие эмоции он испытал после того, как узнал о проигрыше в 0,15 балла на этапе Гран-при России в Магнитогорске (260,28 балла). Победителем соревнований стал Марк Кондратюк, который набрал в сумме двух программ 260,42 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

«Я рад своей выполненной работе, рад занятому месту. Сначала досада, конечно. Увидел, что не хватило 15 сотых балла. Изначально вот думаешь, чуть-чуть не хватило, жаль. А потом начинаешь прокручивать, что сам что-то не доделал, и понимаешь, что результат закономерный.

Удовольствие было тяжело получить, потому что было очень тяжело сегодня. Но испытал облегчение в конце проката, всё, что в целом должен был, всё сделал. В голове все мысли о Красноярске, следующий этап у меня уже через неделю», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Плохой лёд едва не лишил Петросян золота. А Угожаев не оставил шансов Кондратюку
Плохой лёд едва не лишил Петросян золота. А Угожаев не оставил шансов Кондратюку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android