Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фёдоров — о победе Кондратюка: рад, что получилась командная победа «Соколовской Тим»

Фёдоров — о победе Кондратюка: рад, что получилась командная победа «Соколовской Тим»
Комментарии

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров оценил победу Марка Кондратюка на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который прошёл в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

«Конечно, я был рад, что такая у нас получилась командная победа «Соколовской Тим», успели поздравить друг друга сразу после проката. Гораздо приятнее соревноваться и достойно катать, когда идёт серьёзная борьба», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Григорий Фёдоров набрал за прокат 260,58 балла и занял второе место на первом этапе Гран-при России. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.

Материалы по теме
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Live
Мужчины разобрались друг с другом, а пары уже топят лёд. Кому достанется золото? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android