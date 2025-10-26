Фёдоров — о победе Кондратюка: рад, что получилась командная победа «Соколовской Тим»
20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров оценил победу Марка Кондратюка на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который прошёл в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
«Конечно, я был рад, что такая у нас получилась командная победа «Соколовской Тим», успели поздравить друг друга сразу после проката. Гораздо приятнее соревноваться и достойно катать, когда идёт серьёзная борьба», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Григорий Фёдоров набрал за прокат 260,58 балла и занял второе место на первом этапе Гран-при России. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.
