Фёдоров — о победе Кондратюка: рад, что получилась командная победа «Соколовской Тим»

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров оценил победу Марка Кондратюка на первом этапе Гран-при России сезона-2025/2026, который прошёл в Магнитогорске.

«Конечно, я был рад, что такая у нас получилась командная победа «Соколовской Тим», успели поздравить друг друга сразу после проката. Гораздо приятнее соревноваться и достойно катать, когда идёт серьёзная борьба», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Григорий Фёдоров набрал за прокат 260,58 балла и занял второе место на первом этапе Гран-при России. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев с результатом 255,00.