«Делать «бабочку» — стыдно». Марк Кондратюк — об ошибках на Гран-при в Магнитогорске

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк прокомментировал завоевание золота на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
«Сегодняшним выступлением не особо доволен. Была глупая и стыдная ошибка на тулупе. Итоговым результатом, конечно, доволен, но кататься нужно лучше. Это даже не обсуждается. В моём понимании, нет ничего стыдного упасть с четверного прыжка, это действительно как бы со стороны легко ни смотрелось, это огромная нагрузка и это очень сложно. И упасть с этого прыжка – не стыдно. А вот делать «бабочку» – на мой взгляд, стыдно.
Честно говоря, после проката я не был уверен, хватит ли мне этого результата, чтобы попасть в тройку. Не считал конкретно баллы, не знал, сколько мне поставят за технику, за компоненты. Просто откатал и не знал, насколько хорошо откатались соперники. Не был уверен, что я даже окажусь с медалью. Услышав баллы свои в кисс-энд-крае, увидев, что медаль у меня какая-то точно будет, я обрадовался. А дальше как-то я не думал, что всё так закончится. Так получилось», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
