Кондратюк рассказал, что помогает ему не сдаваться в тяжёлых ситуациях

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, с помощью чего ему удаётся справляться с тяжёлыми ситуациями.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто на протяжении нескольких дней приходил, смотрел вживую фигурное катание. Людей было очень много. Такая тёплая поддержка – это очень приятно. И, конечно, тех, кто смотрел за нами из других городов и стран.

Что помогает не сдаваться в тяжёлых ситуациях? Продолжать делать и продолжать работать, независимо от того, насколько тяжело, независимо от того, что не получается, если что-то болит. Просто продолжать работать дальше. У меня было много тяжёлых моментов, много сложных моментов. Но если ты любишь своё дело, прилагаешь усилия для достижения результата, в какой-то момент звёзды сойдутся, независимо от обстоятельств.

Мечта, от которой никогда не откажусь? Есть такая. Мечта, может быть, не самое уместное слово, но внутренние желания есть, не хотел бы от них отказываться. Ближайшая выставка будет летом, я часто пишу, мой последний вечер перед отлётом – мольберт, холст. Абстрактное произведение», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.