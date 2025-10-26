Фёдоров — о споре с Соколовской: разберёмся, это рабочий момент
20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров высказался о своём споре с тренером Светланой Соколовской после проката произвольной программы на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00
«Разговор в кике с тренером? Произошло лёгкое недопонимание, с учётом того, что у нас предыдущее соревнование было совсем недавно, подготовка была такая, готовимся-готовимся. Я поменял вращение, и, видимо, тренеры как-то это не заметили. Но разберёмся, это рабочий момент. Мной это было заготовлено.
Это отрабатывалось на тренировках. Самого себя ты узнаёшь каждый день. Смысл жизни отчасти в том, чтобы познать себя полностью», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
