Фигурист Фёдоров назвал любимой книгу Эдит Евы Эгер «Выбор» о психологе в период Холокоста

Комментарии

20-летний российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров рассказал о своих предпочтениях в музыке и литературе.

«Свой телеграм-канал? Пока не готов. Думал об этом, но пока что нет времени. Любимого исполнителя не назову, я меломан. От настроения могу переходить от классики до фонка буквально.

Любимые книги – Гарри Поттер, в детстве несколько раз перечитывал, Шерлок Холмс. Из последнего что меня зацепило – Эдит Ева Эгер, «Выбор». Психолог в концлагере. Серьёзная книга, буквально на одном дыхании прочитал, но она тяжёлая», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

