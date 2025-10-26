Кондратюк: какой-то порог вхождения в наш вид спорта может быть выше

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк высказался об осознанности фигуристов.

«Доволен ли эмоциональным исполнением программы? Мне бы хотелось посмотреть, как выглядела моя программа со стороны. Наверное, если в короткой мне проще трезво это оценить даже во время проката, с произвольной я не могу так сказать. Мне надо посмотреть со стороны.

Почему все фигуристы такие осознанные люди? Возможно, какой-то порог вхождения в наш вид спорта, может быть, выше. В силу того что, несмотря на все сложные элементы, прыжки, вращения, всё-таки мы рассказываем какую-то историю. И чтобы её рассказать хорошо, независимо от того, она весёлая, грустная, яркая, может быть, лирическая и тонкая.

Наверное, больше нужно вникать во все тонкости. Не технические, а эмоциональные, что ты рассказываешь, показываешь. Важно, чтобы тренер с детства объяснял это ребёнку. Не просто что-то показывает в ритм, а должен показать зрителям, судьям какую-то историю, независимо от того, какой она является», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.