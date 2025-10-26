Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 194,50 балла.

Вторыми стали лидеры короткой программы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко с результатом 189,35. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Спортивные пары. Итоговый результат: