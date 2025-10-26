Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 194,50 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено

Вторыми стали лидеры короткой программы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко с результатом 189,35. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Спортивные пары. Итоговый результат:

  1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 194,50 балла.
  2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,35.
  3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 185,35.
  4. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 171,50.
  5. Майя Шегай/Андрей Шадерков — 157,24.
  6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 148,96.
  7. Ева Хмелькова/Владислав Антонышев — 138,93.
Материалы по теме
Ни одного чистого проката в спортивных парах на Гран-при. А что покажут танцоры? LIVE
Live
Ни одного чистого проката в спортивных парах на Гран-при. А что покажут танцоры? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android