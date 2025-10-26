Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске
Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. За своё выступление они получили 194,50 балла.
Вторыми стали лидеры короткой программы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко с результатом 189,35. Тройку лидеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35).
Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Спортивные пары. Итоговый результат:
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 194,50 балла.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,35.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 185,35.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 171,50.
- Майя Шегай/Андрей Шадерков — 157,24.
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 148,96.
- Ева Хмелькова/Владислав Антонышев — 138,93.
