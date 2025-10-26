Скидки
Официальный аккаунт ОИ-2026 удалил пост с фото дисквалифицированной Камилы Валиевой

Фотография чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой пропала из официального аккаунта Олимпийских игр — 2026 в социальных сетях. Ранее пресс-служба соревнований выложила коллаж с фото спортсменки рядом с макаронами.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

