Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли первый этап Гран-при России в Магнитогорске. По сумме двух программ они получили от судей 197,96 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено

Вторыми стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 191,75 балла. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79).

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96 балла.
  2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75.
  3. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79.
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 174,57.
  5. Анна Коломенская/Артём Фролов — 164,37.
  6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 161,05.
  7. Ольга Фёдорова/Павел Драко — 152,95.
  8. Алиса Абдуллина/Егор Петров — 152,71.
  9. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев — 146,07.
