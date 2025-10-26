Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли первый этап Гран-при России в Магнитогорске. По сумме двух программ они получили от судей 197,96 балла.
Вторыми стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 191,75 балла. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79).
Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96 балла.
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75.
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 174,57.
- Анна Коломенская/Артём Фролов — 164,37.
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 161,05.
- Ольга Фёдорова/Павел Драко — 152,95.
- Алиса Абдуллина/Егор Петров — 152,71.
- Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев — 146,07.
