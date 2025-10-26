Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли первый этап Гран-при России в Магнитогорске. По сумме двух программ они получили от судей 197,96 балла.

Вторыми стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 191,75 балла. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79).

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Танцы на льду. Итоговое положение:

Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96 балла. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 174,57. Анна Коломенская/Артём Фролов — 164,37. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 161,05. Ольга Фёдорова/Павел Драко — 152,95. Алиса Абдуллина/Егор Петров — 152,71. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев — 146,07.