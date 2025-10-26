Кагановская рассказала, как они с Некрасовым смогли отойти после срыва поддержки на ГПР

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая с Максимом Некрасовым, высказалась о влиянии ошибки в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске на их выступление в произвольном танце.

«Мы, конечно, очень рады, что собрались в нужный момент, проехали чисто нашу программу. Я не знаю, все дни были такие эмоциональные, что уже не осталось особо эмоций. Хочется просто лечь и всё. Оценить себя самого на 100% тяжело любому спортсмену, всё равно найдётся что-то такое, что хочется сделать ещё лучше. В целом это был рабочий прокат, было чисто. Старались сделать максимально эмоционально, пережить всё то, что мы должны переживать. Всю историю программы.

Максим вчера постоял, погрустил, мы ушли в раздевалку, переоделись, и Максим выходит как новый человек, реанимированный. Вся программа полностью постановка Бенуа Ришо, но элементы у нас уже были готовы, мы их показали, а он сплетал их воедино. Большая работа всего нашего штаба, всем спасибо», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.