Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская рассказала, как они с Некрасовым смогли отойти после срыва поддержки на ГПР

Кагановская рассказала, как они с Некрасовым смогли отойти после срыва поддержки на ГПР
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая с Максимом Некрасовым, высказалась о влиянии ошибки в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске на их выступление в произвольном танце.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено

«Мы, конечно, очень рады, что собрались в нужный момент, проехали чисто нашу программу. Я не знаю, все дни были такие эмоциональные, что уже не осталось особо эмоций. Хочется просто лечь и всё. Оценить себя самого на 100% тяжело любому спортсмену, всё равно найдётся что-то такое, что хочется сделать ещё лучше. В целом это был рабочий прокат, было чисто. Старались сделать максимально эмоционально, пережить всё то, что мы должны переживать. Всю историю программы.

Максим вчера постоял, погрустил, мы ушли в раздевалку, переоделись, и Максим выходит как новый человек, реанимированный. Вся программа полностью постановка Бенуа Ришо, но элементы у нас уже были готовы, мы их показали, а он сплетал их воедино. Большая работа всего нашего штаба, всем спасибо», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android