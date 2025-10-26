Скидки
Некрасов рассказал о работе с Бенуа Ришо над произвольным танцем

Российский фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, рассказал о работе с Бенуа Ришо над произвольным танцем.

«Всё было хорошо, после вчерашнего отпустил себя, с холодной головой пришёл сюда на тренировку, вечером то же самое. Мы просто собрались и поехали. Я отошёл очень быстро, Василиса даже в шоке была. Потому что вчера я был не в себе. Всё оставил в раздевалке.

Весь штаб, Бенуа Ришо, все старались над этой программой. Особенно над всеми поддержками – это наш акробат. Вторая большая поддержка – мы её хотели ещё в первый год сделать, но отложили», – передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

