Кагановская/Некрасов рассказали, что им понравилось в новых программах Чок/Бэйтс

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов высоко оценили произвольный танец трёхкратных чемпионов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, которые победили на втором этапе Гран-при ISU в Китае.

«Мы вчера смотрели произвольный Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Нам понравилось. Очень необычные костюмы. В целом не помню, чтобы они катали Испанию, это новые для них образы. Интересная получилась программа, как короткая, так и произвольная. Будем также досматривать произвольные всех остальных пар на Гран-при в Китае. Короткие все посмотрели уже», — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

