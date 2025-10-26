«Нам есть на кого равняться». Кагановская и Некрасов — о Фурнье Бодри и Сизероне

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов восхитились французскими фигуристами Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном.

«Это шедевр. Они очень классные. Когда смотришь, не замечаешь, что вокруг тебя происходит. Программа пролетает за 10 секунд, по ощущениям. Не замечаешь времени просто. Это очень профессионально, красиво. В целом нам есть на кого равняться. Весь мировой топ — это то, на кого мы смотрим и стараемся так же, как они, улучшаться», — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Фурнье Бодри и Сизерон встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.