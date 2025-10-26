Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Нам есть на кого равняться». Кагановская и Некрасов — о Фурнье Бодри и Сизероне

«Нам есть на кого равняться». Кагановская и Некрасов — о Фурнье Бодри и Сизероне
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов восхитились французскими фигуристами Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном.

«Это шедевр. Они очень классные. Когда смотришь, не замечаешь, что вокруг тебя происходит. Программа пролетает за 10 секунд, по ощущениям. Не замечаешь времени просто. Это очень профессионально, красиво. В целом нам есть на кого равняться. Весь мировой топ — это то, на кого мы смотрим и стараемся так же, как они, улучшаться», — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Фурнье Бодри и Сизерон встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Материалы по теме
Кагановская/Некрасов рассказали, что им понравилось в новых программах Чок/Бэйтс
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android