Фигурное катание

Кагановская и Некрасов ответили, на каком этапе Гран-при России выступят дальше
Выступающие в танцах на льду фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, что планируют выступить на втором этапе Гран-при России, который пройдёт в Красноярске со 2 по 3 ноября.

«Через неделю выступим в Красноярске. Всех ждём», — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске Кагановская и Некрасов заняли первое место. По сумме двух программ они получили от судей 197,96 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96 балла.
  2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75.
  3. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79.
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 174,57.
