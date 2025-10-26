Кагановская и Некрасов ответили, на каком этапе Гран-при России выступят дальше

Выступающие в танцах на льду фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, что планируют выступить на втором этапе Гран-при России, который пройдёт в Красноярске со 2 по 3 ноября.

«Через неделю выступим в Красноярске. Всех ждём», — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске Кагановская и Некрасов заняли первое место. По сумме двух программ они получили от судей 197,96 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Танцы на льду. Итоговое положение: