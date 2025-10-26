Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Результаты первого этапа Гран-при России в Магнитогорске

Результаты первого этапа Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии

Завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Магнитогорске с 25 по 26 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Результаты:

Женщины:

  1. Аделия Петросян — 223 балла.
  2. Анна Фролова — 206,58.
  3. Дина Хуснутдинова — 204,76.

Мужчины:

  1. Марк Кондратюк — 260,42.
  2. Григорий Фёдоров — 260,28.
  3. Николай Угожаев — 255.

Спортивные пары:

  1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 194,50.
  2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,35.
  3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 185,35.

Танцы на льду:

  1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96.
  2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75.
  3. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79.
Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Победы Петросян и Кондратюка — неубедительные. Что происходит с российскими лидерами?!
Победы Петросян и Кондратюка — неубедительные. Что происходит с российскими лидерами?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android