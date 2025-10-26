Результаты первого этапа Гран-при России в Магнитогорске
Завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Магнитогорске с 25 по 26 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Результаты:
Женщины:
- Аделия Петросян — 223 балла.
- Анна Фролова — 206,58.
- Дина Хуснутдинова — 204,76.
Мужчины:
- Марк Кондратюк — 260,42.
- Григорий Фёдоров — 260,28.
- Николай Угожаев — 255.
Спортивные пары:
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 194,50.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,35.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 185,35.
Танцы на льду:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 197,96.
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 191,75.
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 182,79.
