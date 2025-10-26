Результаты первого этапа Гран-при России в Магнитогорске

Завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Магнитогорске с 25 по 26 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России. Магнитогорск. Результаты:

Женщины:

Аделия Петросян — 223 балла. Анна Фролова — 206,58. Дина Хуснутдинова — 204,76.

Мужчины:

Марк Кондратюк — 260,42. Григорий Фёдоров — 260,28. Николай Угожаев — 255.

Спортивные пары:

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 194,50. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,35. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 185,35.

Танцы на льду: