Тарасова считает правильным решение Петросян заявлять четверной прыжок на этапе Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что решение действующей чемпионки России Аделии Петросян прыгать четверной прыжок на этапе Гран-при в Магнитогорске является верным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Тарасовой.

Петросян пыталась исполнить в произвольной программе четверной тулуп, но упала с него.

Ранее, в сентябре 2025 года фигуристка выиграла в Пекине квалификационный турнир, позволяющий ей участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.

«Правильно, что Аделия четверной начала прыгать на соревнованиях, потому что его надо напрыгать до Олимпийских игр. Его надо вставлять для борьбы, для высшего титула.

Борьба всё равно будет. Наверняка она прыгает и докручивает, хочется ей пожелать его исполнения. Если они решили пойти на один или на два четверных, значит, она его прыгает хорошо. Два четверных — это большая задача».

Также Тарасова отметила, что соревнования в женском одиночном катании на всероссийских стартах сейчас проходят на высоком уровне с достойной конкуренцией.

«Дина Хуснутдинова — хорошая девочка. Маша Захарова четверной прыгнула, вообще всё прыгнула как сумасшедшая. Вышла и сделала, оставила очень хорошие впечатления, быстрая очень. На большой скорости катается. Как будто без усталости. Соревнования девочек колоссальные, что ни девочка, то прелесть. У всех хорошие программы», — приводит слова Тарасовой ТАСС.