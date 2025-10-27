Скидки
Сын Плющенко выиграл в Московской области турнир, где был единственным участником

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выиграл в подмосковном Наро-Фоминске турнир, на котором был единственным участником в своей категории. 12-летний фигурист выступил на соревновании по 1 спортивному разряду среди юношей, турнир прошёл под эгидой Федерации фигурного катания Московской области.

В короткой программе спортсмен исполнил двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и двойного тулупа, в произвольной — каскады «тройной тулуп-ойлер-тройной сальхов», «тройной флип-двойной тулуп», секвенцию из тройного лутца и двойного акселя, а также сольные тройные прыжки риттбергер, лутц и флип. Суммарно за два проката Плющенко-младший получил от судей 192,91 балла.

