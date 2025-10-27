Рудковская прокомментировала победу сына на турнире, где он был единственным участником

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на победу её сына, Александра Плющенко, на турнире в Московской области, где 12-летний фигурист был единственным участником. За два проката спортсмен набрал 192,91 балла.

«Мы считаем, что это был не старт, а контрольный прокат, потому что в Московской области очень мало мальчиков [фигуристов] и соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к этому прокату как к контрольному.

Выдал ли он свой максимум? Нет, конечно. Он катался с облегчённым контентом, так у него стоит лутц‑тулуп 3–3 или лутц‑риттбергер, по ходу сезона этот каскад, естественно, будет на соревнованиях. Сейчас не стали ставить, потому что пока Саша недостаточно стабильно его выполняет на тренировках.

Из позитивного, конечно, два чистых проката и, на мой взгляд, интерпретация образа, особенно в произвольной программе. На меня, как и на судей, произвело большое впечатление, что мальчик 12 лет катается с такими эмоциями. Поэтому очень довольна оценкой за компоненты как в короткой, так и в произвольной программе. Тренерский штаб тоже доволен. Усиливают контент в течение сезона.

Надеюсь, что к концу сезона весь запланированный прыжковый контент будет сделан. Мы никуда не спешим. У Саши свой путь по решению его главного тренера — его отца, у которого свой план по поводу Саши. Поэтому у нас всё по плану», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».