«Для меня она убедительна». Хореограф Навиславская — о «Кармен» Муравьёвой

Российский хореограф, заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская рассказала о сотрудничестве с фигуристкой Софьей Муравьёвой.

– В пользу «Кармен» в этом сезоне сделала выбор и Софья Муравьёва, которая не так давно тренируется в группе Алексея Николаевича. Как складывалось ваше сотрудничество?

– В первый раз в зале мы встретились в середине лета на сборах в Минске. Когда мне сказали, что Соня катает Кармен, я смутилась. Но Соня эмоционально осилила этот материал, смогла в итоге в собственной интерпретации достаточно реализовать Кармен. Для меня она убедительна, это очень здорово, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.