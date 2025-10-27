Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Навиславская рассказала, как началось её сотрудничество с группой Крыловой

Хореограф Навиславская рассказала, как началось её сотрудничество с группой Крыловой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая с рядом фигуристов и тренерских штабов, рассказала о сотрудничестве с группой Анжелики Крыловой.

– В это межсезонье вы начали работать не только с группой Алексея Мишина, но и с танцевальными парами Анжелики Крыловой. Кому пришла идея о таком сотрудничестве?
– Анжелике Алексеевне, она в конце весны написала мне, что видела мою работу и подумала, может быть, мне будет интересно посотрудничать с танцами. Я поговорила с Алексеем Николаевичем, он дал благословение (улыбается). Они хорошо общаются, все были не против. К группе танцоров я первый раз приехала ещё летом, поработала со взрослыми парами и с двумя дуэтами юниоров. Второй раз к ребятам в Москву съездила уже осенью, планируем третий выезд, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Муравьёва эмоционально осилила «Кармен». Интервью с хореографом Навиславской
Эксклюзив
«Муравьёва эмоционально осилила «Кармен». Интервью с хореографом Навиславской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android