Хореограф Навиславская рассказала, как началось её сотрудничество с группой Крыловой

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая с рядом фигуристов и тренерских штабов, рассказала о сотрудничестве с группой Анжелики Крыловой.

– В это межсезонье вы начали работать не только с группой Алексея Мишина, но и с танцевальными парами Анжелики Крыловой. Кому пришла идея о таком сотрудничестве?

– Анжелике Алексеевне, она в конце весны написала мне, что видела мою работу и подумала, может быть, мне будет интересно посотрудничать с танцами. Я поговорила с Алексеем Николаевичем, он дал благословение (улыбается). Они хорошо общаются, все были не против. К группе танцоров я первый раз приехала ещё летом, поработала со взрослыми парами и с двумя дуэтами юниоров. Второй раз к ребятам в Москву съездила уже осенью, планируем третий выезд, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.