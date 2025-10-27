Скидки
«Это будет разрыв». Хореограф группы Мишина – о новых программах Семененко

«Это будет разрыв». Хореограф группы Мишина – о новых программах Семененко


Российский хореограф, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская рассказала о новых программах двукратного чемпиона России по фигурному катанию Евгения Семененко. Навиславская работает с рядом российских фигуристов и тренерских штабов.

– Как сейчас дела у Жени Семененко? Публика пока не видела его программы на новый сезон.
– Он был сегодня на льду, был со мной в зале, он восстанавливается. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Премьеры новых программ – могу только пообещать, что это будет разрыв (улыбается), — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

