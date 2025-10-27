«Нас будет Бенуа ругать». Навиславская – о работе над программой Муравьёвой от Ришо

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая в тренерском штабе Алексея Мишина, рассказала о произвольной программе фигуристки Софьи Муравьёвой, которую создал французский постановщик Бенуа Ришо, а также поделилась, чем программы российских специалистов отличаются от творчества зарубежных.

– Произвольную программу Сони ставил Бенуа Ришо, который известен тем, что очень внимательно следит за тем, чтобы его постановки сохранялись в первозданном виде. Как в таком случае происходит работа над программой?

– Всё зависит от того, кто эту программу катает. В одном случае, даже в нашей группе, что-то нещадно меняется без оглядки на Бенуа, а в случае с Соней она сама старается всё максимально сохранить. Если что-то где-то меняется, она отмечает: «Нас будет Бенуа ругать» (улыбается).

Европейские постановки очень отличаются от наших, это сразу заметно, потому что они сделаны с помощью других выразительных средств. Это больше философская, обобщённая история, не конкретный образ и события, а что-то из серии: «Здесь я ощущаю себя так, а здесь – по-другому».

Если в «Кармен» Соня позволяет себе яркую выразительность, иногда даже выход на прямой взгляд и что-то очень конкретное, здесь – более отстранённое существование, постановка «в себе». У Сони есть несколько вариантов внутреннего либретто, в том числе вариант, который придумала она, как она прочувствовала задумку Бенуа. Мы не меняем ничего в пластике, это вопрос наполнения, вопрос того, чтобы она чувствовала эту программу, чтобы в ней было содержание.

Может быть, на контрасте с «Кармен» кажется, что эта постановка не такая выразительная, а на самом деле она просто эстетически другая. Это всё равно, что повесить рядом работы Рембрандта и Моне – и сказать, что кто-то из них плохо рисует, а кто-то хорошо, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.