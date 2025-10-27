Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко объяснил, почему его сын был единственным участником турнира в Наро-Фоминске

Плющенко объяснил, почему его сын был единственным участником турнира в Наро-Фоминске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на победу её сына, Александра Плющенко, на турнире в Московской области, где 12-летний фигурист был единственным участником. За два проката спортсмен набрал 192,91 балла.

«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца – мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идём планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», – сказал Плющенко Metaratings.ru.

Материалы по теме
Сын Плющенко выиграл в Московской области турнир, где был единственным участником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android