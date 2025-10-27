Плющенко объяснил, почему его сын был единственным участником турнира в Наро-Фоминске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на победу её сына, Александра Плющенко, на турнире в Московской области, где 12-летний фигурист был единственным участником. За два проката спортсмен набрал 192,91 балла.

«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца – мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идём планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», – сказал Плющенко Metaratings.ru.