«Всегда была такая проблема». Роднина — о победе сына Плющенко на турнире без участников

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина отреагировала на то, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выиграл в подмосковном Наро-Фоминске турнир, на котором был единственным участником в своей категории.

«Сын Плющенко выиграл соревнования, где выступал один? Просто остальные участники снялись. Это происходит уже второй год подряд. У нас мало мальчиков в фигурном катании. На турнир было заявлено четыре человека, но кто-то заболел, а кто-то ещё по каким-то причинам не смог выступить.

Вижу ли в этом проблему? Мальчики хотят заниматься хоккеем, борьбой и теннисом. А в фигурном катании всегда была такая проблема. Фигурное катание — индивидуальный, а не командный вид спорта, и причём достаточно дорогой. И ещё не настолько популярный у мальчиков, особенно в этом возрасте. Так что если всё вместе сложить, то можно понять, что этот вопрос с победой сына Плющенко в соревнованиях, где он выступал один, и выеденного яйца не стоит», — сказала Роднина в интервью Sport24.