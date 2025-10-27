Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всегда была такая проблема». Роднина — о победе сына Плющенко на турнире без участников

«Всегда была такая проблема». Роднина — о победе сына Плющенко на турнире без участников
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина отреагировала на то, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выиграл в подмосковном Наро-Фоминске турнир, на котором был единственным участником в своей категории.

«Сын Плющенко выиграл соревнования, где выступал один? Просто остальные участники снялись. Это происходит уже второй год подряд. У нас мало мальчиков в фигурном катании. На турнир было заявлено четыре человека, но кто-то заболел, а кто-то ещё по каким-то причинам не смог выступить.

Вижу ли в этом проблему? Мальчики хотят заниматься хоккеем, борьбой и теннисом. А в фигурном катании всегда была такая проблема. Фигурное катание — индивидуальный, а не командный вид спорта, и причём достаточно дорогой. И ещё не настолько популярный у мальчиков, особенно в этом возрасте. Так что если всё вместе сложить, то можно понять, что этот вопрос с победой сына Плющенко в соревнованиях, где он выступал один, и выеденного яйца не стоит», — сказала Роднина в интервью Sport24.

Материалы по теме
Плющенко объяснил, почему его сын был единственным участником турнира в Наро-Фоминске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android