«Идея витала не один год». Кондратюк — о новой программе под композицию «Хава нагила»

«Идея витала не один год». Кондратюк — о новой программе под композицию «Хава нагила»
Российский фигурист, чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк заявил, что идея его нынешней короткой программы под песню «Хава нагила» вынашивалась не один год, а также рассказал, не мешает ли ему быстрый темп музыки качественно выполнять технические элементы.

Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, который прошёл в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
260.42
2
Григорий Фёдоров
Москва
260.28
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
255.00

— В короткой программе вы стали третьим и натолкнули на мысль: при всей очаровательности постановки складывается ощущение, что «Хава нагила» захлёстывает вас эмоционально настолько сильно, что вы перестаёте контролировать какие-то технические моменты.
— Наверное, катать такую программу чуть сложнее, чем ту, которая не имеет такого количества ярких акцентов и эмоций, но со временем всё нарабатывается. В этом сезоне я исполнял короткую программу уже три раза, и пока статистика…

— …свидетельствует не в вашу пользу.
— Я к этому и веду. Первые два проката получились не слишком удачными, но та же самая статистика говорит о том, что программа становится всё лучше и лучше. Хочется верить, что количество проделанной работы скажется на исполнении элементов.

— Когда вы завершили работу с этой программой, не было ощущения, что её вообще невозможно выкатать из-за невероятно высокого темпа?
— Скорее наоборот. Мне очень давно хотелось вместе с Никитой Михайловым и Светланой Соколовской создать и испытать себя именно в такой постановке. Идея витала не один год, и мы понимали, что когда-то её обязательно нужно будет реализовать. Но я понимаю вопрос.

Моя прошлогодняя короткая программа под дабстеп тоже была очень энергичной и воспринималась поначалу как невероятно сложная. Вот тогда, когда я её пытался накатать, действительно были сомнения, что это реально. Но выкатал же? Подумал даже, что теперь точно ничего уже не боюсь, — приводит слова Кондратюка RT.

