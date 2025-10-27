Скидки
«Мишин — во многом крёстный отец». Навиславская — о произвольной программе Лутфуллина

Российский хореограф Елизавета Навиславская рассказала о произвольной программе по мотивам фильма «Крёстный отец», которую в текущем сезоне исполняет спортсмен группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин.

– В произвольной программе у Глеба – «Крёстный отец», этакий «переходящий флаг» в группе Алексея Николаевича. Как на ваш взгляд, сделать такую часто используемую историю небанальной?
– Есть те программы, над которыми я активно работаю, а есть программы, насчёт которых ставится задача немного их поправить. В «Крёстного отца» я почти не вмешивалась, потому что Глеб делал его с другим хореографом, Николаем Морошкиным. Подсказывала что-то по части позировки, по финальной позе.

Мне кажется, на протяжении всего тренерского пути Алексея Николаевича Мишина это, наверное, очень правильная история, потому что он — во многом крёстный отец. То, что эта музыка переходит от спортсмена к спортсмену, то, что она проверена и на каждом приходится по-своему в пору – это интересная находка.

У Глеба есть какие-то движения, которые я предлагала убрать, а он это отстаивает вместе с хореографом. У него есть интерес к этой постановке, ему нравится это катать, нравится костюм. Глебу идёт это, он элегантен в движениях, во внешнем виде и в катании, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

