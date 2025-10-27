Скидки
Фигурное катание

«Нужно было повзрослеть». Кондратюк — о том, как научился переживать победы и неудачи

«Нужно было повзрослеть». Кондратюк — о том, как научился переживать победы и неудачи
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, в какой момент стал легче относиться к своим победам и поражениям. Также фигурист отказался комментировать вопрос о своём непопадании в заявку на олимпийский отбор в Пекине.

— Меня восхищают в вас два совершенно противоположных качества: способность в любой момент программы сделать самую нелепую ошибку, когда совершенно этого не ждёшь, и умение собраться, когда этого наиболее сильно требует ситуация. В Магнитогорске даже подумалось, что предыдущие и не слишком удачные прокаты для вас как рабочие эскизы: смял рисунок, отправил его в корзину — и начинаешь всё заново. Есть такое?
— Мне кажется, что со временем я стал проще относиться как к поражениям, так и к победам.

— А когда относились к неудачам наиболее болезненно?
— Пару-тройку лет назад — точно. Ещё до Олимпийских игр. Ну и какое-то время после. Пожалуй, только к прошлому сезону в этом плане стало полегче.

— Это как-то было связано с тем, что после Олимпиады в Пекине от вас стали слишком многого ждать?
— Нет, это случалось и раньше. Наверное, мне нужно было повзрослеть, переосмыслить какие-то вещи, чтобы научиться получать удовольствие от собственного катания и дарить его людям.

— У вас это классно получается. Тем не менее чисто со спортивной точки зрения было сильным ударом не попасть на олимпийскую квалификацию?
— Эту тему я не комментирую, — приводит слова Кондратюка RT.

