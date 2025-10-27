Скидки
Хореограф группы Мишина — о переходе Муравьёвой: все хотят, чтобы она расцвела на льду

Российский хореограф Елизавета Навиславская, которая работает в штабе Алексея Мишина, рассказала, что после прихода в группу Мишина фигуристки Софьи Муравьёвой специалисты делают всё возможное, чтобы спортсменка показывала свой максимум.

До перехода в группу Мишина весной 2025 года Муравьёва тренировалась под руководством Евгения Плющенко.

– По первым месяцам Сони в новом тренерском коллективе кажется, что с психологической точки зрения переход пошёл на пользу.
– Единственное, что могу сказать – тренерский штаб делает всё, чтобы у неё всё получилось. С ней очень много занимаются, уделяют ей время, все хотят, чтобы она расцвела на льду и показала всё то, что она может и умеет. Она очень интересная и своеобразная фигуристка, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

