«Лиза становится «невестой бога». Хореограф Навиславская — о танце Пасечник и Чиризано

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая с российскими фигуристами, рассказала о постановке нового произвольного танца Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано, которые тренируются в штабе Анжелики Крыловой.

– Как шла ваша работа над произвольным танцем Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано?
– Когда я приехала в начале лета, уже был скелет программ, у Лизы с Дарио было уже многое сделано. Я предлагала переходы, позы, руки, начальную и финальную позы, все эти переплетушки-заплетушки… Анжелика Алексеевна просила, чтобы я больше работала над взаимодействием, выразительностью, пониманием Лизы и Дарио того, что они катают, что происходит на льду. Как и здесь, в Петербурге, это что-то между хореографией и актёрским мастерством.

– Видели ли вы выступление Лизы и Дарио на контрольных прокатах в Петербурге?
– Это был очень хороший прокат. Главное, что мне понравилось – они очень отличаются от самих себя в ритм-танце. Сейчас стала следить за танцами больше, с точки зрения выразительности часто возникает проблема, пары иногда сносит в ту подачу, к которой они привыкли в ритм-танце.

Здесь музыка вообще про другое, она оперная, у неё сложный сюжет, сложные взаимоотношения внутри. Это не «Кармен», где всё понятно, это «Таис», которую мало кто знает. Рада, что ребята на неё решились, что эта музыка нравится Дарио с Лизой. Они в ней купаются.

Всегда есть то, что можно подправить, но ребята проехали на высокой скорости с хорошим взаимодействием, не отдельно друг от друга, как иногда, бывает, я замечаю. Тот внутренний сюжетный переход от одной части к другой тоже удалось передать: сначала Лиза пытается обольстить Дарио, а во второй части программы он влюбляется в неё, в то время как Лиза обращается к истинной вере и становится «невестой бога», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

