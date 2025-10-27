ISU проведёт расследование из-за плюшевой ракеты китайских фигуристов на Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) ведёт расследование после того, как у китайских фигуристов были замечены игрушечные ракеты на этапе Гран-при. Во время трансляции показали Цзюньфэй Жэнья и Син Цзянин, которые сидели в зоне ожидания с большой игрушкой в форме ракеты с надписью «DF-61».

Фото: Скриншот из трансляции

«ISU известно, что после выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию 25 октября зрители выбросили на лёд неуместную мягкую игрушку. Эту игрушку затем держали фигуристы, только что выступившие. ISU сожалеет о случившемся и продолжит расследование», — сообщило ISU в письме, направленном в Associated Press.

На втором этапе Гран-при в Чунцине (Китай) Цзюньфэй Жэнья и Син Цзянин заняли восьмое место из десяти в танцах на льду., которые выиграли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США.