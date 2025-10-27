Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU проведёт расследование из-за плюшевой ракеты китайских фигуристов на Гран-при

ISU проведёт расследование из-за плюшевой ракеты китайских фигуристов на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) ведёт расследование после того, как у китайских фигуристов были замечены игрушечные ракеты на этапе Гран-при. Во время трансляции показали Цзюньфэй Жэнья и Син Цзянин, которые сидели в зоне ожидания с большой игрушкой в форме ракеты с надписью «DF-61».

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
25 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено

Фото: Скриншот из трансляции

«ISU известно, что после выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию 25 октября зрители выбросили на лёд неуместную мягкую игрушку. Эту игрушку затем держали фигуристы, только что выступившие. ISU сожалеет о случившемся и продолжит расследование», — сообщило ISU в письме, направленном в Associated Press.

На втором этапе Гран-при в Чунцине (Китай) Цзюньфэй Жэнья и Син Цзянин заняли восьмое место из десяти в танцах на льду., которые выиграли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США.

Материалы по теме
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android