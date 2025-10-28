«Раза три очень сильно упала». Александра Трусова восстановила тройной сальхов

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала видео, где показала, что восстановила тройной сальхов.

«Хочу поделиться. Сальхов для меня восстанавливать было тяжелее всего. Пока что риттбергер не пробовала, но из всех прыжков, что восстановила, сальхов [делать] было очень тяжело. Мне кажется, что я раза три очень сильно упала. Потом мне было страшно в него входить, наверное, дня три на удочке его прыгала, не могла войти сама. Вот сегодня получилось, но всё равно пока что очень страшно. Не ожидала такого. Все остальные тоже было сначала страшно, но как-то входишь–входишь – получше становилось. С сальховом не так. Посмотрим, что будет с риттбергером», – сказала Трусова в социальных сетях.