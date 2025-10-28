Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Раза три очень сильно упала». Александра Трусова восстановила тройной сальхов

«Раза три очень сильно упала». Александра Трусова восстановила тройной сальхов
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала видео, где показала, что восстановила тройной сальхов.

«Хочу поделиться. Сальхов для меня восстанавливать было тяжелее всего. Пока что риттбергер не пробовала, но из всех прыжков, что восстановила, сальхов [делать] было очень тяжело. Мне кажется, что я раза три очень сильно упала. Потом мне было страшно в него входить, наверное, дня три на удочке его прыгала, не могла войти сама. Вот сегодня получилось, но всё равно пока что очень страшно. Не ожидала такого. Все остальные тоже было сначала страшно, но как-то входишь–входишь – получше становилось. С сальховом не так. Посмотрим, что будет с риттбергером», – сказала Трусова в социальных сетях.

Материалы по теме
Фото
Александра Трусова раскрыла имена крёстных своего сына
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android