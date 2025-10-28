Скидки
Губерниев: не сомневаюсь, что Александр Плющенко столь же одарённый, как Евгений

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил потенциал фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— Есть ли задатки у Александра Плющенко, чтобы повторить путь своего отца?
— Сначала нам нужно полноценно вернуться [на международные соревнования], в том числе и в фигурном катании. Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одарённый, как отец.

Вопрос в том, что у [Евгения] Плющенко был [тренер] Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья. Но думаю, что мама юного фигуриста Яна Рудковская всё сделает правильно и поможет сыну добиться больших высот, если он соберётся стать спортсменом, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

